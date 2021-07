Netflix, cambia tutto: grandissima novità per gli utenti

Grande novità in arrivo per tutti gli utenti di Netflix, che assisteranno ad una vera e propria rivoluzione. Andiamo a vedere cosa cambia.

Sta finalmente per arrivare una delle novità più attese su Netflix. Infatti il colosso di Red Hastings è pronto a gettarsi nel mondo del gaming. Qualcosa era trapelato già negli ultimi mesi ma adesso la piattaforma streaming è pronta ad inserire una sezione dedicata ai video games. Una novità assoluta, confermata dal portale specializzato ‘Bloomberg‘.

Come riporta il portale a stelle e strisce, la piattaforma è finalmente pronta ad entrare nel mercato dei videogiochi. Proprio per questo motivo i dirigenti del colosso hanno deciso di assumere una figura come Mike Verdu. L’uomo, infatti, è un esperto del settore ed andrà a ricoprire la carica di vice presidente della divisione dello sviluppo dei videogiochi sulla piattaforma. Inoltre da Red Hastings è pronto il grande annuncio per una collaborazione a dir poco inaspettata.

Netflix, la collaborazione con PlayStation può diventare realtà: cosa sta succedendo

Bloomberg ha riportato la clamorosa notizia che vede Netflix pronta a debuttare nel mondo dei videogiochi. Infatti si cercherà di creare una sezione dedicata allo streaming di alcuni dei video games presenti sul mercato. Inoltre l’assunzione di un volto di spicco del settore come Verdu non è nemmeno l’unica trapelata nelle ultime ore.

Infatti sempre il portale di tecnologia HDBlog.it, Steve Mosser ha fatto emergere delle informazioni particolarmente interessanti dedotte dall’analisi dell’app iOS di Netflix. Infatti lo stesso Mosser ha rivelato che la collaborazione tra Netflix e PlayStation è sempre più vicina. Al momento la notizia non è stata confermata dai vertici di Red Hastings, ma ben presto potrebbe arrivare la svolta.