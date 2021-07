Fortnite annuncia una collaborazione inedita con l’azienda italiana

Tra le tante partnership in arrivo su Fortnite, c’è anche spazio per una delle aziende simbolo del Made in Italy

Ancora novità in arrivo su Fortnite. Mentre leaker e dataminers già si sbizzarriscono su quella che potrebbe essere la stagione 8 del battle royale, Epic Games sta stipulando nuove collaborazioni di lusso per portare aria fresca al videogame. Si parla di un concerto di Ariana Grande, di nuove skin e di molto altro.

Tra i tanti rumors, arrivano anche conferme direttamente dalla software house. Una super collaborazione è diventata realtà proprio giovedì 22 luglio: arriva la nuova Ferrari 296 GTB sull’isola di gioco. Avete letto bene, anche il Cavallino fa il suo ingresso all’interno dell’universo Fortnite con una delle sue vetture più spettacolari in assoluto.

Fortnite, partnership con Ferrari: tutti i dettagli

The new #Ferrari296GTB has been designed to enhance Fun to Drive. And from tomorrow, it will also be Fun to Play on @FortniteGame.#Ferrari #Fortnite https://t.co/oi36ux6Ati — Ferrari (@Ferrari) July 21, 2021

Anche Ferrari entra a far parte dell’universo di Fortnite. Il battle royale ha annunciato la collaborazione inedita, che porta all’interno dell’isola di gioco la nuova Ferrari 296 GTB. Al momento non è stato ancora chiarito se la vettura sarà utilizzabile o semplicemente andrà ad abbellire la mappa (soprattutto per i più appassionati). Tutto lascia però pensare che i giocatori avranno la possibilità di metter mano al volante dell’auto, così come già è possibile fare con tanti altri modelli presenti in-game.

Visto che Ferrari ha deciso di aprire le porte alle partnership con Fortnite, possiamo aspettarci nei prossimi mesi l’avvento anche di altre grandi case produttrici di automobili. Sfrecciare a tutta velocità è ancor più bello con una Ferrari rosso fiammante.