Uomini e Donne, ex corteggiatore trova l’amore: di chi si tratta

Scoppia l’amore per un ex corteggiatore di Uomini e Donne che, al momento della scelta, è stato rifiutato e mandato a casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Florian (@simoneflorian)

“Così, improvvisamente i tuoi occhi, il tuo sorriso, il mio mondo. Sono fiero di te, fiero della donna che sei, complimenti per il primo traguardo importante della tua vita, insieme mano nella mano. L’amore che cercavo e che aspettavo ha bussato alla mia porta ed io ho aperto anche il mio cuore. Ti amo principessa”. Una dedica speciale di Simone Florian alla sua fidanzata neo laureata Eleonora Prezioso.

LEGGI ANCHE > > > Tommaso Zorzi e Francesco Oppini negano tutto: svelata la verità – VIDEO

NON PERDERTI > > > Noemi, che emozione: l’artista rappresenterà l’Italia

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, “così improvvisamente”, come ha scritto lui, ha trovato l’amore e appare più felice che mai dopo la batosta del dating show.

LEGGI ANCHE > > > Raffaella Carrà, omaggio da brividi della città di Bologna: italiani commossi

Uomini e Donne, il percorso di Simone Florian al dating show

Simone Florian era uno dei corteggiatori del Trono Classico sceso per Jessica. Fino alla fine Simone ha lottato per ottenere il cuore della tronista che, alla fine del percorso, ha scelto Davide Lorusso. Tuttavia, il trono non è terminato negli studi Mediaset, perché nei giorni a seguire dalla scelta della tronista, è avvenuto un vero e proprio scontro social con frecciatine da entrambi i lati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elena Sofia Ricci, arriva la sospensione: decisione clamorosa della Rai

Lo stesso Simone Florin, alla fine, ha ammesso che tra lui e Jessica c’è stato poi un chiarimento oltre i social con il quale hanno messo fine al loro battibecco in pubblica piazza. Ad oggi, l’ex corteggiatore si gode l’amore che ha trovato.