La Regina Elisabetta sta per dire ‘no’: grandissimo stupore alla Royal Family!

Regina Elisabetta, si avvicina un incredibile ‘no’: stupore alla Royal Family per qiello che potrebbe accadere nei prossimi giorni.

In molti sono pronti a scommettere che il libro di memorie del principe Harry creerà nuovi problemi alla famiglia reale. Alcuni aspetti che non sono stati svelati potrebbero riguardare i rapporti del duca del Sussex con il principe Carlo, con William e con la Regina Elisabetta. Dopo la bomba dello scorso marzo, con l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey in compagnia di Meghan, a Buckingham Palace sono sempre sul chi va là. Un altro problema si sta palesando però all’orizzonte. Sua Maestà sarebbe stata messa in difficoltà dal nipote per quanto concerne il battesimo della piccola Lilibet Diana.

L’esperta reale Angela Levin, parlando a TalkRadio con Mike Graham, ha svelato che Meghan Markle e il principe Harry stavano aspettando di fissare una data per il battesimo perché avrebbero voluto trovare il modo di far partecipare anche la regina. Il problema è che l’intenzione potrebbe non essere reciproca.

Ha aggiunto che questo ha messo Elisabetta in una posizione difficile in quanto non sempre è solita partecipare a questo tipo di celebrazioni.

Regina Elisabetta, il principe Harry la mette in difficoltà: il problema è il battesimo di Lilibet

La signora Levin ha dichiarato: “Non capisco questa volontà di effettuare il battesimo a Windsor. Harry sta bene con sua moglie, ha due figli splendidi e molti soldi da accordi privati. Rimane però ancora incollato alla Royal Family, vuole mantenere i suoi titoli e non rompere definitivamente i rapporti”.

Secondo la Levin il ricercare una data utile per il battesimo di Lilibet mette in difficoltà la regina, che ora avrà difficoltà nel tirarsi indietro.

“Dobbiamo ricordare come Sua Maestà non abbia partecipato nemmeno alla prima cerimonia religiosa di Louis, il terzo figlio di William e Kate”.

“Non ci va perchè non è tenuta a farlo per figure non abbastanza vicine alla corona“.

Insomma tutti gli sforzi dei Sussex potrebbero essere vani. In molti aspettano quel giorno per rivedere Meghan a Londra, ma il sogno potrebbe essere infranto.