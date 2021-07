Marino Bartoletti, addio a sorpresa: “Alcuni di voi mi mancheranno”

Una notizia arrivata un po’ a sorpresa. Il giornalista Marino Bartoletti dà l’addio inaspettato: “Alcuni di voi mi mancheranno”

L’annuncio è arrivato proprio poche ore fa: il giornalista Marino Bartoletti dice ufficialmente addio a Facebook. Con un lungo post pubblicato sulla sua pagina, il saluto al popolo del noto social network che gli ha tenuto compagnia per oltre cinque anni. Tra condivisioni, pensieri e riflessioni, Bartoletti ha sempre cercato di dire la sua e di ascoltare le opinioni altrui.

Dopo una lunga riflessione, però, il giornalista ha deciso di chiudere la pagina per via di alcune risposte arrivate senza il giusto rispetto. “Aprii una pagina pubblica nell’estate del 2016 con tanta passione ed entusiasmo. Volevo trasferirvi le mie riflessioni, i miei sentimenti e quel minimo di esperienza maturata in decenni di lavoro” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Non volevo cambiare il mondo, ma speravo che la mia fatica fosse un pochino più contagiosa sul piano della civiltà e della voglia di reciproco arricchimento“.

Marino Bartoletti, l’addio ai social: “Alcuni di voi mi mancheranno”

Un lungo post quello pubblicato da Marino Bartoletti su Facebook, con il quale il giornalista ha voluto dare l’addio ai social network. “Ho trovato molti compagni di viaggio meravigliosi che mi hanno seguito nel piacere di un fertile scambio. Ma ho anche trovato una massa di personaggi votati all’infelicità, all’insolenza, all’ignoranza e alla maleducazione gratuita. Grazie a loro ho capito che il mio tempo qui era assolutamente sprecato” ha tuonato il giornalista.

“Mi sono spesso sentito apostrofare con epiteti ingiusti solo perché ogni tanto mi sono permesso di replicare a commenti poco simpatici. Si può sconfiggere la volgarità, ma non la voglia di voler apparire a tutti i costi pur di fare i bastian contrari” conclude poi il post.