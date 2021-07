Enrica Bonaccorti, mentre era in vacanza è caduta dalle scale. Le sue condizioni.

Incidente domestico per Enrica Bonaccorti che, in Toscana per trascorrere un periodo di vacanza è caduta dalle scale fratturandosi un polso. La nota conduttrice ha dovuto trascorrere una notte al pronto soccorso per poi rimanere in ospedale dove ha subito una piccola operazione chirurgica prima di essere dimessa. La disavventura è stata raccontata ai followers con autoironia su Instagram dove a testimonianza la conduttrice ha postato una foto di lei con il braccio ingessato.

Enrica Bonaccorti, incidente in vacanza: le sue condizioni

Come ha fatto la Bonaccorti a fratturarsi il polso? Le sue parole. “Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso”, ha spiegato la conduttrice che sarà costretta a trascorrere il periodo di villeggiatura con il braccio fasciato, impossibilitata a fare molte cose.

“Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’! Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare… poi qui a casetta foto ricordo! “