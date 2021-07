Tommaso Zorzi, il duro sfogo: “Dietro c’è qualcosa di torbido” – VIDEO

Un durissimo sfogo di Tommaso Zorzi in quanto membro della comunità LGBTQI+ visto quanto sta accadendo al Ddl Zan

Tommaso Zorzi ha tirato nuovamente in ballo un argomento quantomai attuale e che gli sta particolarmente a cuore: il Ddl Zan. Come attivista della comunità LGBTQI+ si schiera ovviamente favorevole all’approvazione di quest’ultimo, ma quotidianamente si trova a dover fronteggiare tutti coloro che tentano di ostacolare la messa in vigore.

Così come in Parlamento, anche nel mondo dello spettacolo c’è un caos infinito tra chi si schiera favorevole e chi contrario all’approvazione del Ddl Zan. Tutto questo non ha fatto altro che aprire a due fazioni totalmente opposte. Tommaso Zorzi non potendo più sentirsi privo di tutela da parte dello Stato, si è sfogato duramente sui social.

Tommaso Zorzi, duro e senza freni: “Matteo Salvini mi fa pena”

Tommaso Zorzi in giro per l’Italia in vacanza e con addosso una maglietta del suo merchandising del Club dei Sottoni, ha spiegato: “È da ieri che mi gira il c****o quando ho letto che tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno presentato oltre di mille emendamenti sul Ddl Zan. Mi soffermerei sulla Lega che è quella che ne ha presentati più di tutti, oltre 700, e sulla quale continuo ad avere dubbi esistenziali”.

“Sono sempre più convinto che dietro le prese di posizione della Lega c’è qualcuno di veramente molto torbido che non sono sicuro di voler scoprire”, ha affermato Zorzi che, successivamente, ha teorizzato che Matteo Salvini va’ dove lo porta il vento, a seconda del contentino da dare al popolo. Per concludere, l’influencer ha affermato: “Persone come lui mi fanno pena”.