Enrico Brignano, arriva la fantastica notizia: fan impazziscono di gioia

Una meravigliosa notizia che non fa altro che rasserenare gli animi, Enrico Brignano pubblica la foto su Instagram ed i fan impazziscono di gioia

“Finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”. Così Enrico Brignano e Flora Canto annunciano di essere diventati genitori per la seconda volta. A scegliere il nome del piccolo Niccolò è stata Martina, la primogenita della coppia, nata nel 2017.

Il conduttore romano è da tempo che voleva un secondogenito, maschio, alla nascita del quale sarebbe convolato a nozze: il matrimonio tra i due è ormai atteso per il 2022.

Enrico Brignano e Flora Canto: la felicità della mamma

“E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma…Mamma l’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro”. Questa è la didascalia utilizzata dall’ex tronista di Uomini e Donne per descrivere la gioia del momento, con una meravigliosa foto in cui ci sono tutti e tre stretti, abbracciati.

Flora Canto inizialmente era titubante sulla nascita di un secondogenito, ma con un po’ di insistenza da parte di Martina e con l’amore per Enrico, alla fine ha deciso di provare ad avere un altro figlio. Adesso sono soltanto attese le nozze tra la coppia, sarebbe così la prima volta per Flora e la seconda per Enrico che ha sposato Bianca Pazzaglia nel 2008.