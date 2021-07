Barbara D’Urso ha postato su Instagram una foto che ha sollevato subito delle critiche da parte degli utenti.

La presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022 ha reso il quadro completo e limpido. Dopo mesi di indiscrezioni, tra smentite da parte della conduttrice e ulteriori rincari da parte dei giornali di gossip, è tutto ufficiale: Barbara d’Urso è stata sostituita come conduttrice del programma della domenica pomeriggio di Canale 5.

La sostituzione a Domenica Live però non è l’unica mossa a sfavore di Barbarella. Cancellato anche Live-Non è la d’Urso. Il contenitore della domenica sera di Canale 5 è andato in onda per l’ultima volta il 28 marzo scorso, ottenendo un sonoro flop in termini di ascolti, e non tornerà più in onda almeno fino alla prossima stagione TV. Confermata invece alla conduzione di Pomeriggio 5 ma per il momento per lei nessun programma in prime time.

Barbara D’Urso, bufera sul web: critiche gratuite per la conduttrice

Barbara D’Urso, così come ogni anno, si gode le sue vacanze estive e spesso attraverso Instagram la conduttrice condivide foto, video e post dei posti in cui si trova per il semplice motivo di rendere parte della sua vita i suoi amatissimi followers.

Nelle scorse Barbara D’Urso ha pubblicato uno scatto di lei al mare e a corredo a scritto “Libera”. Questa parola dai fan è stata associata alla riduzione degli impegni a Mediaset a partire dalla prossima stagione e così, quasi tutti si sono scatenati nei commenti.

Alcuni hanno scritto: “Oramai ne hai di libertà visto i tagli di Mediaset”. ed altri. “Bene…ora liberaci tutti dalla tua presenza in TV. Grazie.” Un altro utente “Effettivamente libera lo sei anche perché da settembre non farai più nulla oltre a quella striscia di 30 minuti di Pomeriggio 5”.