Anna Tatangelo al posto della D’Urso? La splendida cantante fa chiarezza

Anna Tatangelo sbarca su Canale Cinque con Scene da un Matrimonio. Ha preso il posto della D’Urso? Dopo le polemiche l’artista fa chiarezza

Con il ridimensionamento di Barbara D’Urso sono cambiate moltissime cose per la prossima stagione televisiva su Canale Cinque. La domenica ci sarà Anna Tatangelo ad allietare il pomeriggio degli italiani con ‘Scene da un Matrimonio’. Il format che ha avuto successo negli anni ’90 con Davide Mengacci, ritorna su Mediaset con tantissime coppie che si metteranno in gioco con i preparativi ed i festeggiamenti del loro matrimonio: dall’organizzazione al fatidico si.

La Tatangelo in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato che ‘Scene da un Matrimonio’ è ancora in fase di evoluzione e che bisognerà attendere fino a settembre per capire come sarà: “Sicuramente racconterà anche me stessa“. Questa per l’ex di Gigi D’Alessio sarà una grande occasione per farsi conoscere anche come persona e non solo come artista.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Temptation Island, reazione assurda dopo il bacio: accadrà nella quinta puntata

Anna Tatangelo al posto della D’Urso con Scene da un Matrimonio: l’artista fa chiarezza sulla polemica

A partire dal prossimo settembre Anna Tatangelo entrerà nelle case degli italiani con il programma ‘Scene da un Matrimonio’. La cantante intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato che si ispira a due grandi artiste: Raffaella Carrà e Mina. Entrambe sapevano ballare e cantare, un connubio perfetto per assicurare la buona riuscita di un programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Filippo Bisciglia, colpo di scena inaspettato: sono tutti esterrefatti

La Tatangelo ha poi voluto fare chiarezza su alcune voci circolate sul web. C’è chi sostiene che la cantante abbia preso il posto della conduttrice napoletana Barbara D’Urso. A tal proposito l’ex di D’Alessio ha spiegato: “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara D’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti”.