Fortnite, primi leak sulla stagione 8: arriveranno personaggi pazzeschi

Iniziano già ad arrivare le prime anticipazioni sulla stagione 8 di Fortnite. Pare che faranno il loro esordio alcuni personaggi pazzeschi

Epic Games vuole fare le cose in grande anche con la stagione 8 di Fortnite, sebbene manchino ancora diverse settimane. L’attesa dei fan sta soprattutto nello scoprire quali nuove skin arriveranno, insieme ad eventi e tanto altro. La software house ha abituato bene i suoi giocatori, tra partnership di lusso e crossover esclusivi.

Sono già iniziati a spuntare i primi leak su quello che potrebbe succedere all’interno dell’isola di gioco con l’avvento della nuova season. Niente anticipazioni ancora sul tema – che al momento sono gli alieni – ma nuovi personaggi pazzeschi che potrebbero presto fare il loro ingresso in-game. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora.

Fortnite, con la stagione 8 arrivano Naruto, Ariana Grande e tanto altro

Non sono ancora arrivate conferme ufficiali, ma sembra che la stagione 8 di Fortnite sarà tra le più ricche di sempre a livello di collaborazioni. Un leaker ha già anticipato il possibile accordo tra Epic Games e Shueisha per l’arrivo di Naruto all’interno del battle royale (forse nel pass battaglia?). Come vi abbiamo anticipato, poi, sembra ormai certo il concerto all’interno del gioco di Ariana Grande: la popstar mondiale dovrebbe avere anche la sua skin personalizzata.

Tra le altre anticipazioni, un possibile nuovo crossover con la Suicide Squad. Dopo Harley Quinn, altre skin potrebbero fare il loro ingresso insieme ai membri della Justice League. Infine, stando alle parole del leaker la mappa verrà completamente ridisegnata per via di un colpo di scena nella trama.