Canale 5, arriva un nuovo programma per l’estate: conduttrice e orario. Inizierà a partire da lunedì 26 luglio

Questo è un periodo estremamente caldo a livello televisivo per la definizione dei nuovi palinsesti. Si vanno via via riempiendo i vari tasselli del mosaico che vedremo a partire da settembre. La stessa Mediaset sta lavorando a diverse novità, tra qualche sorpresa in entrata e qualche addio doloroso (vedi Alessia Marcuzzi). Non tutte le iniziative editoriali riguardano però solo l’autunno. In piena estate, infatti, prenderà il via un nuovo programma sulla rete ammiraglia, Canale 5. Secondo quanto riferito dal sito DavideMaggio.it, da lunedì prossimo, 26 luglio, ci sarà il debutto di un format condotto dalla giornalista del Tg5 Simona Branchetti. Una sorta di esperimento per il pubblico della tv privata più importante, non tanto per i contenuti quanto per la fascia oraria prescelta.

LEGGI ANCHE >>> Elena Sofia Ricci, il pubblico non perdona: cattive notizie per l’attrice

LEGGI ANCHE >>> Serena Bortone sconvolta dal lutto improvviso: “Sono molto addolorata”

Canale 5, arriva un nuovo programma per l’estate: lo condurrà Simona Branchetti

Il nuovo programma sarà incentrato sull’informazione e l’approfondimento, partendo dalle 8.45 fino alle ore 11. Circa due ore di spazio gestite da Simona Branchetti, conosciuta dal grande pubblico per la conduzione del Tg5 delle ore 13. Ci si occuperà d’attualità e notizie del giorno, in quel quadrante del palinsesto solitamente occupato da Mattino Cinque (che riprenderà in autunno). Andrà a sostituire i soliti film estivi che vengono passati in questi giorni la mattina dal lunedì al venerdì.

L’idea è stata introdotta per creare una contrapposizione con la programmazione della Rai. Sulla Tv di Stato, la fascia mattutina è appannaggio dell’informazione anche in questo periodo estivo, con il format di ‘Uno Mattina Estate’. Tra l’altro fino all’ora di pranzo lo spazio è occupato su Rai 1 anche da ‘Dedicato‘, il programma di Serena Autieri, con diversi ospiti illustri ogni giorno. Al termine dello slot di Simona Branchetti, su Canale 5 andranno in onda le repliche di Forum.