Massimo Giletti, clamorosa indiscrezione: è pronto l’addio

Una notizia che ha del clamoroso e potrebbe essere presto ufficializzata. Riguarda Massimo Giletti e il suo futuro

Da ormai quattro anni, Massimo Giletti è una delle figure di riferimento di La7. La rete di Urbano Cairo ha affidato all’ex giornalista della Rai Non è l’Arena, uno degli show più seguiti della televisione italiana. Durante l’ultima puntata dello scorso giugno, lo stesso Giletti ha salutato il pubblico confessando di aver trascorso anni meravigliosi su La7.

Parole che avevano fatto sin da subito presagire un possibile addio per un ritorno in Rai. I fan si sono a lungo chiesti cosa ne sarebbe stato del noto conduttore televisivo, e oggi è arrivata la notizia che probabilmente ufficializza il tutto: Massimo Giletti non figura nel palinsesto pubblicato da La7. Al suo posto, alla domenica c’è la dicitura: “Film/Produzione Evento La7 dal 19 settembre“.

Massimo Giletti saluta La7, futuro in Rai?

Dopo quattro anni a La7, per Massimo Giletti potrebbe esserci un nuovo ritorno alla Rai all’orizzonte. Secondo le ultime indiscrezioni, il conduttore potrebbe approdare su Rai 2 il giovedì in prima serata, con un nuovo talk show. Al momento non sono arrivate né conferme né smentite, il che lascia tutto aperto a possibili risvolti. In una recente intervista rilasciata al settimanale Specchio, lo stesso Giletti non ha escluso un ritorno in Rai.

Ha poi dichiarato di non ritenersi un impiegato della TV, motivo per cui ha rifiutato un contratto di cinque anni offerto da Urbano Cairo. Ed è anche per questo che non è da escludere un ritorno sulla rete nazionale.