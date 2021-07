Belen Rodriguez, annuncio inatteso e sorprendente ad una settimana dal parto della piccola Luna Marì: la showgirl sembra già pronta

Praticamente è passata una sola settimana dal parto di Belen Rodriguez, mamma e piccola stanno bene come hanno fatto sapere con una serie di post su Instagram e comincia la fase 2. Il parto è stato faticoso ma normale e per questo la showgirl argentina sente di essere pronta per ributtarsi nella mischia.

“Ultimo riposino prima della partenza! Andiamo a lavorare”, ha scritto su Instagram, facendo capire di essere pronta pet riprendere il suo posto Tu si que vales. Da sette anni di fatto è lei la padrona di casa anche se in realtà i protagonisti del talent di Canale 5 sono tanti e non solo i concorrenti.

In sua assenza, le registrazioni del programma erano già cominciare negli studi rimani del programma. Ma ora che si è ripresa e ha avuto il via libera dai medici, la Rodriguez vuole riprendersi quello che è stato suo anche per mettere fine alle voci di una sostituzione in corsa, anche se temporanea.

Belen Rodriguez, annuncio inatteso e sorprendente: sono molti pronti a darle una mano

A confermare l’appuntamento con Tu sì que vales è un commento di Sabrina Ferilli accanto al post di Belen. “Ti aspetto bellezza”, ha scritto l’attrice romana che è protagonista del talent come giurata popolare.

Quindi Belen Rodriguez ci sarà anche perché ha una squadra di aiutanti che possono occuparsi della piccola in sua assenza. Certamente il neo papà, Antonino Spinalbese, che nelle ultime ore ha postato un messaggio dolcissimo. “E’ stata dura ma ne esco vittorioso”, ha scritto e poco alla volta anche lui prenderà il ritmo. Ma da Trento è arrivata anche Cecilia Roderiguez insieme ad Ignazio Moser. E lei, come aveva fatto già con Santiago, sarà la prima vera spalla della sorella.