Covid, la Lombardia verso l’immunità di gregge: annunciata la data

La Lombardia raggiungerà presto l’immunità di gregge. Lo confermano i dati confortanti sulle vaccinazioni anti Covid

La campagna vaccinale anti Covid procede a passo spedito in tutta Italia. Buona parte della popolazione ha già ricevuto la prima dose, ed entro poche settimane anche la somministrazione della seconda dose dovrebbe raggiungere numeri molto importanti. La Lombardia è una delle regioni più attive in questo senso, tanto che a brevissimo raggiungerà la cosiddetta immunità di gregge.

Secondo i dati forniti poco fa dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia, emerge che attualmente il totale delle adesioni è di 6.929.818 persone. Stando a quanto riferisce l’Ansa, si dovrebbe raggiungere l’immunità di comunità tra martedì 20 luglio e mercoledì 21. “Sono oltre 4 milioni e 500mila i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose, il 65,7% ha la copertura completa” ha scritto la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti.

Covid, Lombardia verso l’immunità di gregge: i dati

La media giornaliera delle prenotazioni in Lombardia è di 14.848 persone al giorno. Per arrivare a 7 milioni di cittadini, e dunque al 70% della popolazione coperta – che è la quota fissata per il raggiungimento dell’immunità di gregge – occorreranno in media altri 4,7 giorni. La regione procede a passo spedito con le vaccinazioni anti Covid, e presto taglierà un traguardo molto importante.

Nonostante questo, però, i contagi sono in aumento a causa della variante Delta. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 399 casi e due decessi. I tamponi processati sono 34mila, con un indice di positività dell’1,1%. 30 i pazienti in terapia intensiva, con 143 ricoverati totali.