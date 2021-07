Grande Fratello Vip, ritorno clamoroso nel cast? Bomba pronta a esplodere

Grande Fratello Vip, ritorno clamoroso nel reality? Bomba pronta a esplodere, arrivano le prime conferme in attesa del cast ufficiale

Grande Fratello Vip, grandi manovre. Mancano un paio di mesi al via della nuova edizione del reality e il cast è ancora tutto da svelare. Ma tra indiscrezioni e candidature più o meno credibili, ogni settimana ci sono novità. L’ultima però è clamorosa perché potrebbe riportare nella Casa una vecchia protagonista a caccia di rivincite.

Lei è Pamela Prati e il suo nome da diverse settimane è accostato alla prossima edizione del GF Vip. Voci che evidentemente sono arrivate anche a lei che ha deciso di raccoglierle e rilanciarle ad arte. E al settimanale ‘Nuovo’ dice di essere disponibile per questa nuova avventura

“C’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip”. Il motivo è presto detto. “Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa…”.

Grande Fratello Vip, ritorno clamoroso nel cast: la prima volta non era finita bene

Quello che Pamela non dice, è la sua voglia di rivincita per un’esperienza finita male. Già cinque anni fa, quando il reality era condotto da Ilary Blasi, era entrata come concorrente, con l’amica-rivale Valeria Marini. Ma niente era andato come avrebbe voluto e alla fine era stata anche squalificata.

Memorabile, quella puntata, con la Blasi che le rinfacciava tutte le violazioni del regolamento che avevano portato alla decisone e lei che la ascoltava come una liberazione. Poi era cominciato il teatrino: “Non voglio foto, non mi potete più riprendere, ok? Non voglio essere ripresa, non siete più obbligati a riprendermi”. E aveva chiesto un taxi per tornare a casa, non senza essere stata bacchettata da Alfonso Signorini che allora era opinionista.