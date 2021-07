Anticipazioni Love is in the air, inaspettato colpo di scena: cambia tutto

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano al pubblico numerosi colpi di scena che sono prossimi a realizzarsi.

Cosa succederà nei prossimi episodi della popolare serie tv Love is in the air? Le anticipazioni delle puntate turche mettono al corrente il pubblico di numerosi colpi di scena che potrebbero mettere a rischio la relazione tra i protagonisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Temptation Island, avvistata coppia fuori dal programma: stanno ancora insieme

Il contratto tra Eda e Serkan è ormai di dominio pubblico. Anche alla Art Life tutti sanno degli accordi sottoscritti tra i due protagonisti. La zia di Eda è molto preoccupata per il futuro della nipote. Ayfer va quindi a trovare Bolat in ufficio per discutere della questione. L’architetto la rassicura, dicendo che Eda andrà in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Isola dei Famosi, i retroscena dell’ultima edizione: “Ha sofferto tanto”

Anticipazioni Love is in the air, inaspettato colpo di scena: cambierà tutto

Selin parla a cuore aperto a Serkan, a cui dice chiaramente che, nonostante sia stata sempre innamorata di lui, vuole proseguire con Ferit. Quindi arriva il giorno delle nozze tra Ferit e Selin ma un gesto sorprende tutti. Ferit lascia sull’altare la sua fidanzata. Proprio nessuno si aspettava da lui un colpo di testa del genere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, ex tronista rivela il suo dramma: la verità spiazza tutti

Nell’appuntamento di fine settimana invece la zia di Eda fa visita a Aydan per una serie di inaspettate circostanze e la donna fa una scoperta clamorosa Serkan e Eda sono realmente fidanzati.