Uomini e Donne, arriva la mazzata: la notizia scuote i fan

Grande colpo di scena per Uomini e Donne, la notizia non è quella sperata: i fan sono preoccupati per la trasmissione

Soltanto poche settimane fa c’è stata l’ufficialità e ieri la messa in onda: mercoledì 14 luglio dalle 21:35, Canale 5 ha ospitato le repliche di Uomini e Donne – La Scelta del 2019 con la storia tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Quest’ultima ha raccolto davanti al teleschermo soltanto 1.154.000 spettatori pari al 7.7% di share, considerando che la prima messa in onda del 23 febbraio 2019 raccolse ben 3.451.000 spettatori pari al 17.8% di share.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Un Posto Al Sole, sorprendente colpo di scena tra Patrizio e Clara

NON PERDERTI > > > Barbara D’Urso, Mediaset ci ha ripensato: nuovo colpo di scena

Per quanto riguarda gli altri canali Mediaset, invece, a seguire Giuseppe Brindisi in Zona Bianca su Rete 4 sono stati in 863.000 spettatori con il 5.6% di share. La vittoria spetta ad Italia 1 con Chicago Fire che ha raccolto 1.224.000 spettatori pari al 7.2% di share.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Love is in the air, nuovi colpi di scena: sono guai per Eda – VIDEO



Tutti gli ascolti TV di mercoledì 14 luglio

Vittoria indiscussa da parte della Rai per la gara di ascolti di mercoledì 14 luglio con 2.263.000 spettatori pari al 13% di share per SuperQuark su Rai 1. Su Rai 2, invece, Delitti in Paradiso ha interessato 1.288.000 spettatori pari al 7.3% di share. Per finire con le reti Rai, Federica Sciarelli ha ottenuto grandi numeri per lo speciale dedicato a Federica Farinella con 2.071.000 spettatori pari ad uno share dell’11.4%.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ballando con le Stelle, nel cast anche un personaggio amatissimo

Su La7 la docu-fiction Hunting Hitler – Caccia a Hitler condotta da Andrea Purgatori ha raccolto davanti allo schermo 567.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su TV8, Name That Tune – Indovina la Canzone ha raggiunto il 2.2% con 354.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli d’Italia ha raccolto 360.000 spettatori pari al 2% di share.