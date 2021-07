Eros Ramazzotti, la nuova fiamma 22enne: lei spiega la verità – FOTO

Pochi giorni fa il gossip, oggi le parole della giovane 22enne: è lei la nuova fiamma del cantante Eros Ramazzotti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Da ieri in edicola il magazine Chi con una foto che ritrae insieme Eros Ramazzotti e Marta Delogu, giovane studentessa trasferitasi a Roma per studiare recitazione al Centro Nazionale di Cinematografia. In particolare, i due sono a Mykonos insieme ai figli del cantante e la loro tata, stando a quanto riportato dal settimanale “la loro amicizia si è consolidata ogni giorno di più fino a diventare così solida che Eros ha deciso di portare Marta con sé e con i figli in vacanza a Mykonos nella casa che prende in affitto ogni anno”.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Un Posto Al Sole, sorprendente colpo di scena tra Patrizio e Clara

NON PERDERTI > > > Barbara D’Urso, Mediaset ci ha ripensato: nuovo colpo di scena

LEGGI ANCHE > > > Gino Paoli, rinviato un altro concerto: non sta bene, fan preoccupati

Eros Ramazzotti e Marta Delogu: cosa c’è tra i due?

Nonostante Alessandro Rosica (Investigatoresocialofficial su Instagram) sia stato tra i primi a smentire la notizia, sostenendo che Eros Ramazzotti è solito avere amiche in sua compagnia, il web è insorto e sono stati vari i rumors che vedevano il cantante romano in una relazione con una ragazza più giovane di 30 anni. A dare la smentita definitiva è stata proprio Marta Delogu che ha voluto mettere fine alle fake news.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Can Yaman, la foto provocante: “Il colpo di fulmine sta arrivando” – FOTO

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni: FAKE NEWS. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace delle vostre chiacchiere ma si tratta solo di un’amicizia vera. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne”.