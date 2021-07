GF Vip 6, spunta un’incredibile candidatura: “Vorrei partecipare”

Mancano soli due mesi all’inizio della sesta edizione del GF Vip, ma le candidature continuano ad arrivare: l’appello a Signorini

La sesta edizione del Grande Fratello Vip arriverà a breve sul piccolo schermo. In questi mesi il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha lavorato ininterrottamente per selezionare coloro che varcheranno l’ambitissima porta rossa. Un’impresa per nulla facile dato l’enorme successo che ha riscontrato la quinta edizione: difatti il conduttore sta cercando di fare l’impossibile per replicare la stessa fortuna e tutto sta nella scelta dei vip.

Intanto i rumors sui possibili concorrenti hanno riempito il web, in molti hanno lanciato la propria candidatura e tra questi giunge proprio adesso quella di un modello: Matteo Alessandroni. Questo ultimo è stato già visto nel reality di Mediaset in qualità di guest star ma il bel modello romano ha deciso di esprimere a Signorini il proprio sogno.

Matteo Alessandroni e la sua candidatura al GF Vip 6: le parole del modello

Con una lunga lettera pubblicata sul portale Strar3000, Matteo Alessandroni ha espresso la volontà di partecipare al Grande Fratello Vip 6, ma questa volta nelle vesti di concorrente e non in qualità di guest star com’è accaduto nell’edizione precedente. L’intento del modello sarebbe quello di “farsi conoscere e avere un rapporto diretto col pubblico“.

Nella lunga lettera Alessandroni afferma: “Sarebbe per me una bella sfida nonché esperienza di crescita personale e l’occasione di farmi conoscere a livello più profondo, non solo superficialmente…”.

Matteo infatti si preoccupa di quello che può pensare la gente tenendo solo come punto di riferimento il suo profilo Instagram: “Potrebbe sembrare che sono una persona alla quale piace solo l’estetica, l’apparenza; non sono solo questo, in me c’è molto di più e questo vorrei dimostrarlo…”. Staremo a vedere se Alfonso Signorini prenderà in considerazione la sua candidatura.