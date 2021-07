Fortnite ha rimosso un oggetto di gioco: tutto a causa di un bug

A distanza di poche ore dal lancio, Fortnite ha già dovuto disattivare un oggetto di gioco a causa di un bug

Insieme alle tantissime aggiunte che stanno arrivando su Fortnite, ci sono anche gli ormai tradizionali oggetti rimossi a causa di bug. Tutto normale, considerando quante novità vengono introdotte quasi quotidianamente da parte della software house Epic Games. A poche ore di distanza dal suo lancio, questa volta è arrivato il turno del Toro Gonfiabile.

Si tratta di un buffo accessorio che è stato introdotto inizialmente nel pomeriggio di martedì 13 luglio. Molti utenti hanno segnalato un fastidioso bug, motivo per cui si è deciso di rimuoverlo inizialmente dalle modalità competitive, per poi passare anche a tutte le altre che compongono il battle royale.

Fortnite dice (già) addio al Toro Gonfiabile: il bug

Mari reporting – Got a hot saucy update on emergency evasion tech! IO agents have nicknamed it the Inflate-a-Bull! Bounce around like a totally normal-looking cow… bounces… around…? 🐮#HotSaucersLeakshttps://t.co/QP28yNC7JJ pic.twitter.com/58sX1tTlOx — Fortnite (@FortniteGame) July 13, 2021

Il Toro Gonfiabile è un gadget che i giocatori possono raccogliere direttamente sull’isola di gioco, gonfiarlo e poi sfruttarlo per rimbalzare o rotolare velocemente e sfuggire ai nemici. Aggiunto nel pomeriggio di martedì 13 luglio, è stato rimosso da Epic Games poche ore dopo a causa di un bug. Una decisione comunicata in serata dalla software house, che è già al lavoro per risolvere il tutto e reintrodurre il simpatico gadget nelle varie modalità del battle royale.

Stando a quanto raccontato dai dataminer, sembra che tutti i Tori Gonfiabili siano stati sostituiti dalle bende. Anche Rick Sanchez non permette più di effettuarne l’acquisto spendendo lingotti d’oro. Ancora non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima di rivedere il tutto in-game.