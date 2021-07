Green Pass, Fontana: “Favorevoli all’uso per bar e ristoranti”

Dopo la decisione annunciata ieri in Francia dal presidente Macron, anche il governatore lombardo Fontana si dice favorevole al Green Pass per bar e ristoranti

Più di un milione di richieste per la vaccinazione in nemmeno un giorno, con numeri destinati a crescere nelle prossime ore. In diretta nazionale, il presidente francese Macron ha di fatto annunciato la vaccinazione obbligatoria. Servirà il Green Pass per entrare nei bar, nei ristoranti, in aereo e in treno. Ma anche nei luoghi di cultura come cinema e musei.

Una decisione che ha ovviamente fatto il giro del mondo, tra favorevoli e contrari. Anche in Italia se n’è iniziato a parlare, soprattutto per convincere i tanti scettici che ancora non hanno prenotato la vaccinazione. A tal proposito, è intervenuto il governatore della Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione della misura ‘Formare per Assumere’.

Green Pass, le parole di Fontana sull’utilizzo per bar e ristoranti

Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana è favorevole ad un utilizzo del Green Pass sulla falsa riga di quello francese. “Penso che noi saremo sicuramente favorevoli ad una misura di questo genere. A Roma mi pare ci sia una riunione con il Garante della Privacy, perché sembra ci siano problematiche di questo genere” ha spiegato a margine della presentazione della misura ‘Formare per Assumere’.

Diversi invece i pareri contrari, a partire da Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha parlato di: “Ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile“.