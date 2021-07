Calciomercato Inter, un colpo a sorpresa per l’attacco: trattativa avanzata. Marotta e Ausilio stanno chiudendo per il primo rinforzo dell’era Inzaghi

Dopo la cessione di Hakimi ad Appiano Gentile non hanno in programma altre cessioni illustri. Questa è stata la linea guida tracciata da Beppe Marotta, ribadendo che Simone Inzaghi avrà una squadra competitiva anche il prossimo anno. Il secondo indiziato a finire sul mercato era Lautaro Martinez, tra i più positivi in Copa America. L’argentino ha vinto il torneo da protagonista e si è messo ancora più in mostra a livello internazionale. La richiesta per lui non è inferiore a 90 milioni e questo sta scoraggiando i principali club interessati. L’Atletico Madrid e il Barcellona non possono spingersi fino a queste cifre e quindi la trattativa sembra non decollare. A Milano sarebbero contenti di tenersi stretti la “Lu-la” con lo stesso Lukaku blindatissimo. A conti fatti, però, anche così servirebbe una quarta punta da mettere in rosa, specie alla luce dei recenti problemi fisici accusati da Sanchez. Tutte le piste sembrano portare ancora in Sud America.

Calciomercato Inter, un colpo a sorpresa per l’attacco: Rodrigo Muniz del Flamengo

Il principale nome seguito dall’Inter è quello del giovane Rodrigo Muniz, attaccante del Flamengo, classe 2001.

Come riportato dal portale verdeoro ‘O Dia’, i nerazzurri sarebbero in pole position per la punta carioca. La concorrenza però non manca, visto che sia l’Atletico Madrid che un paio di club inglesi sono già alla finestra. Ai rossoneri di Rio de Janeiro è pervenuta già un’offerta dell’Al Nasr, pronta a garantire 5 anni di contratto a 2 milioni netti più bonus al calciatore.

La valutazione del ragazzo è di circa 10 milioni, ma dal Brasile sono convinti che con 8 milioni si possa portare a casa. L’Inter aspetta di poter vendere qualche esubero (si parla anche di Gagliardini e Pinamonti) per piazzare il primo colpo importante in entrata.