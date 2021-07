Le anticipazioni di Tempesta d’Amore fanno sapere che Selina rischierà la vita: la trama subirà una grande evoluzione

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore fanno sapere che Selina rischierà grosso quando Ariane presa dalla furia proverà ad avvelenare la sua amica che scomparirà ed avrà un malore. Tutto ciò che fa Ariane è volto ad arrivare a Christoph, infatti desidera minacciarlo e fargli cedere le quote del Furstenhof.

Nel frattempo Andrè lascerà la caffetteria nelle mani di Rosalie, ma Michael non l’accetterà di buon grado ed imporrà alla coinquilina di strappare il documento che attesta la rinuncia alla proprietà. André è sempre più convinto di chiudere con il passato, partire per l’Olanda e viversi la sua vita: cambierà idea? Il cuoco si è convinto che nel suo passato non c’è niente di buono e che è inutile sforzarsi di recuperare la memoria. Tuttavia, presto potrebbero affiorargli ricordi tristi e felici e prenderà una decisione fondamentale.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Erik scopre chi è il papà di Maja

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore fanno sapere che Erik scopre che è Cornelius il papà di Maja e decide di vendicarsi, ma a fermarlo arriverà Florian, suo fratello. Florian si schiererà a favore di Erik, il quale aggiorna passo dopo passo tutti i movimenti di padre e figlia.

A questo punto, Cornelius non se la sente di imporre a Selina e Maja una vita sacrificata al suo fianco e decide di costituirsi. Florian imporrà al fratello Erik di confessare tutto quanto accaduto realmente al commissariato.