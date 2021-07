Anticipazioni Beautiful, grande ritorno in scena? L’entusiasmo dei fan

Le puntate italiane sono arrivate alla sua uscita di scena, ma potrebbe tornare a Los Angeles: tutte le anticipazioni di Beautiful

A breve, nelle puntate di Beautiful in Italia ci sarà l’uscita di scena di Sally Spectra che viene smascherata da Florence. Quest’ultima, infatti, stando alle anticipazioni della soap opera statunitense, scoprirà il piano che la Spectra ha in mente per tornare tra le braccia di Wyatt. Florence molto sospettosa, riesce ad introdursi nell’ufficio della dottoressa Escobar ed utilizzare il computer e scopre che, in realtà, Sally non sta per morire.

Colta in flagrante, Florence viene rapita da Sally e dalla dottoressa, ma viene salvata da Wyatt. Così Sally decide di lasciare Los Angeles quando lo Spencer le dice di sparire dalla sua vita.

Anticipazioni Beautiful, Sally lascia definitivamente o torna a Los Angeles?

Courtney Hope, l’attrice che interpreta Sally, è attualmente impegnata nelle riprese di Febbre d’Amore, a Genoa City dove è impegnata a lottare contro una nuova rivale: Summer Newman ed in mezzo c’è sempre un uomo, questa volta il ricco Jack Abbott. Quest’ultimo viene a conoscenza del piano che Sally ha attuato a Los Angeles per conquistare Wyatt, pertanto è costretta nuovamente ad abbandonare il suo amore.

Per sbarazzarsi della sua nuova nemica, Summer Newman, Sally torna a Los Angeles per incontrare un titubante Eric. Tutto ciò, però, gli spettatori italiani non lo vedranno in quanto sono scene di Febbre d’Amore. Non è escluso, tuttavia, che la Spectra possa fare il suo ritorno definitivo a Los Angeles.