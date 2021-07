Uomini e Donne, ex corteggiatore racconta il suo dramma: “Problemi con l’ansia“

Uomini e Donne, ex corteggiatore racconta il suo dramma: ecco quanto ammesso proprio in queste ultimissime ore.

Matteo Ranieri dopo l’esperienza al dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, al Magazine del programma ha parlato della rottura con Sophie Codegoni (presunta nuova fidanzata di Fabrizio Corona), svelando alcuni retroscena. Nelle ultime settimane più di una volta Matteo è sceso a Roma dalla sua Genova e nel corso dell’intervista ha rivelato il motivo: “Sono sceso a Roma per partecipare al Festival della Filosofia. Ho avuto un po’ di problemi qualche anno fa con l’ansia. Mi sono ritrovato più volte a interrogarmi sul senso della vita, soprattutto dopo la morte di mia nonna. Nei libri di filosofia ho trovato un po’ di serenità”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Temptation Island, Filippo Bisciglia infastidito da una coppia: il motivo

Uomini e Donne, confessione sorprendente dell’ex corteggiatore: fan increduli

Chiusa l’esperienza televisiva, per Matteo i mesi successivi a Uomini e Donne non sono stati semplici. La storia d’amore con Sophie Codegoni è finita quasi prima di esser cominciata e non sarà stato facile per il ragazzo genovese metabolizzare il colpo.

Nonostante tutto però Matteo è tornato alla sua vita di sempre ed ha raccontato a Uomini e Donne Magazine di star passando un periodo tranquillo: “Tutto procede come sempre. È un periodo sereno, se non fosse per le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista. In tanti mi scrivono per via delle voci che circolano in merito a Sophie e alla sua situazione sentimentale, ricordandomi la brutta chiusura che c’è stata tra noi”.