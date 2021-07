Amici 21, cambiano le date della prossima edizione: fan entusiasti

Spunta una grandissima novità per la nuova edizione di Amici 21. Infatti Maria De Filippi dà un annuncio importante ai fan: di cosa si tratta.

L’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi ha riscosso un grandissimo successo, che Mediaset che vorrà replicare i grandi numeri con ‘Amici 21‘. Infatti stando alle prime indiscrezioni sul programma, la campanella degli studi Elios suoneranno prima quest anno. A far trapelare l’indiscrezione ci avrebbe pensato proprio Pier Silvio Berlusconi. Infatti l’Amministratore Delegato del Biscione ha annunciato la novità durante la presentazione dei nuovi palinsesti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Raffaella Carrà, l’omaggio della Rai: super appuntamento in TV

Quindi il talent show più amato dai teenager potrebbe partire ben prima di fine novembre. Mentre invece sono confermatissimi gli appuntamenti del sabato pomeriggio e del daytime. L’arrivo di ‘Amici’ ad inizio stagione implica una nuova presenza nel day-time della rete televisiva. Così Amici 21 si andrà ad aggiungere a Beautiful, Una Vita e Uomini e Donne. Questo sembrerebbe riservare il palinsesto televisivo di Mediaset durante la stagione invernale.

Amici 21, il talent inizierà prima: le conferme sugli insegnanti

Sembrerebbe essere confermato l’inizio anticipato del talent show di Maria De Filippi. Quindi la conduttrice starebbe cercando di completare anche il cast del programma. Tra le insegnanti, infatti, dovrebbe essere confermatissima Arisa. Inoltre quest anno non dovrebbero esserci tantissimi cambiamenti rispetto alla passata stagione. Proprio la cantante per partecipare nuovamente al talent show avrebbe rifiutato un’altra proposta televisiva.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, rivelazione choc dell’ex tronista: “Processo tumorale già iniziato”

Quindi per i professori dovrebbero esserci solamente conferme. Grandi novità, invece, dovrebbe esserci nei cast dei professionisti. Tra i nomi più probabili infatti troviamo Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima stagione del programma, e Alessandro Cavallo. Vedremo, quindi, Mediaset quando annuncerà l’inizio della nuova edizione, con alcuni insider che addirittura parlano del mese di settembre per la messa in onda.