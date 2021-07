Uomini e Donne, rivelazione choc dell’ex tronista: “Processo tumorale già iniziato”

Uomini e Donne, arriva la rivelazione choc dell’ex tronista: parole che hanno lasciato tutti letteralmente senza parole.

Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato il motivo per il quale si è operata. Ha preferito prendersi qualche giorno prima di condividere con i fan su Instagram i risultati del suo ultimo esame.

Lei a fine giugno si era sottoposta a un intervento chirurgico per fermare un processo tumorale. Prima di conoscere il motivo dell’operazione però, l’ex volto di Uomini e Donne ha voluto attendere.

I risultati sono arrivati un paio di giorni fa e lei, per non far preoccupare ulteriormente i suoi followers si è sentita pronta a condividere tutto solo oggi.

Sabrina Ghio, rivelazione choc: “Sono andata nel panico totale”

Su Instagram ha rivelato che quando il medico l’ha chiamata, lei è andata nel panico: “Quando mi ha chiamato il dottore sono andata in totale panico, come sempre quando si tratta di salute. E sono rimasta senza parole, perché la biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato. […] Il mio medico mi dice che tempo quattro o cinque mesi si sarebbe trasformato in tumore e quindi io vado nel panico”.

Il medico le ha spiegato che durante l’operazione hanno trattato la parte interessata con il laser, nella speranza di aver bloccato il processo. Ad agosto Sabrina Ghio si sottoporrà a una nuova visita per capire se il laser ha funzionato o no.