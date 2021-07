Elisabetta Gregoraci ha rivelato un suo piccolo segreto che ha mandato in delirio il pubblico.

Elisabetta Gregoraci da anni ormai è la regina di Battiti Live, lo show musicale estivo che fa il giro della Puglia e che ormai è diventato il programma per eccellenza dell’estate di Italia 1, un po’ come il Festival Bar di una volta.

Così la show girl calabrese, reduce dalla grande popolarità che le ha regalato il reality show condotto da Alfonso Signorini, condurrà nuovamente Battiti Live e, al settimanale Gente rivela il segreto del suo fisico perfetto.

Elisabetta Gregoraci, rivelazione sensazionale: pubblico in delirio

Elisabetta Gregoraci al settimanale Gente svela il segreto del suo fisico perfetto a 41 anni. In molti volavano conoscere la ricetta della sua eterna giovinezza. Alta 175 centimetri, longilinea, tonica e muscolosa, la showgirl ha il corpo di una ventenne nonostante una gravidanza alle spalle.

“Ringrazio Madre Natura, mio padre Mario che sin da piccola mi ha fatto fare karate, disciplina molto formativa della quale oggi sono cintura nera e insegnante, e di un metabolismo veloce, da ragazzina anche se adesso le primavere sono 41”, sottolinea l’ex gieffina che poi rivela anche il suo vizio preferito: mangiare.

“Mangio parecchio, sono una golosona, ma brucio in fretta. Appena posso mi alleno, corro e faccio esercizi in palestra, cercando di non lavorare troppo sugli addominali, altrimenti i miei esplodono”.