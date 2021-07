Paura per Babacar, ha avuto un malore in campo: le sue condizioni

Sono stati attimi di panico nel campo d’allenamento dell’Aytemiz Alanyasport. Khouma Babacar ha avuto un malore

Paura per El-Khouma Babacar, ex attaccante di Lecce, Fiorentina e Sassuolo che oggi si trova in forza all’Aytemiz Alanyaspor. Il giocatore si stava allenando in ritiro con i suoi compagni di squadra in vista dell’avvio di stagione, quando si è sentito fermato e ha avuto un malore in campo.

Immediato l’intervento dello staff medico, che ha subito verificato le condizioni del giocatore e ha evitato problemi ben più gravi. Sul senegalese sono già stati effettuati i primi accertamenti ma – come specificato dal club sulla sua pagina Twitter – ci saranno ulteriori controlli nel corso della giornata.

Babacar, le sue condizioni: ecco cos’è successo

Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır. pic.twitter.com/kyvwwXcYkO — Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) July 8, 2021

Un malore improvviso, che ha obbligato Khouma Babacar ad abbandonare il campo d’allenamento dove si trovava coi suoi compagni dell’Aytemiz Alanyaspor. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i primi esami strumentali hanno riscontrato un problema al cuore. Si parla nello specifico di spasmo cardiaco, ossia una contrazione improvvisa della parete muscolare che avvolge i vasi coronarici che determina una repentina riduzione al flusso di sangue a valle. Sintomi che ricordano un’occlusione.

Al momento il senegalese sembra essere fuori pericolo, ma comunque nel corso della giornata verranno effettuati ulteriori controlli per scongiurare qualsiasi problema in futuro. I tifosi del club turco si sono subito stretti intorno all’ex attaccante del Lecce, in attesa di avere ulteriori informazioni su quello che è successo nel corso dell’allenamento in ritiro.