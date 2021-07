Le nuove anticipazioni di Beautiful rivelano i piani di Justin. L’avvocato vuole a tutti i costi appropriarsi dell’azienda degli Spencer

Nuovi colpi di scena sono pronti a sorprendere e a lasciare con il fiato sospeso gli appassionati della soap opera americana Beautiful. Al centro dell’attenzione vedremo Justin Barber nelle vesti di truffatore. Difatti l’avvocato, amico di degli Spencer, cercherà di sottrarre l’azienda a Bill.

Thomas intanto venuto a conoscenza della morte di Vinny, suicidatosi lanciandosi davanti all’auto di Bill, viene rapito da Justin. Il Forrester, nonostante ci sia dell’astio con Liam, subito dopo la scoperta si dirige dall’avvocato per raccontare tutto: in questo modo aiuterà lo Spencer ad abbandonare la prigione, ma lo attende un imprevisto.

L’avvocato non ha alcuna intenzione a liberare Liam e Bill. Nei suoi piani c’è l’intenzione di impossessarsi della Spencer Publications. A questo punto per evitare che la verità sulla morte di Vinny possa venire allo scoperto, Justin chiuderà Thomas in una gabbia. Il Forrester sarà aiutato da Hope.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Can Yaman, triste risveglio per l’attore turco: che batosta

Thomas è in pericolo ma la figlia di Brooke arriverà a salvarlo: le anticipazioni di Beautiful

Dopo la scoperta sulla reale morte di Vinny Walker, Thomas si precipita da Justin per raccontargli tutto. L’avvocato però non ha alcuna intenzione a salvare Bill e Liam: deciderà di chiudere il Forrester in una gabbia.

Sarà la Logan a preoccuparsi per la sua scomparsa. Difatti, la figlia di Brooke inizierà ad avere dei sospetti proprio sull’avvocato e lotterà affinché Thomas venga liberato. Quando il ragazzo finalmente sarà fuori dalla gabbia, andrà da Bill in prigione e gli racconterà le intenzioni di Justin. Il ragazzo sarà furioso contro il suo avvocato.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Sanremo 2022, incredibile retroscena sulla conduzione: pubblico sorpreso

Dopo le tante umiliazioni, Justin è sempre più convinto di portare avanti i suoi piani e chiederà a Ridge di allearsi con lui contro lo Spencer. Ma quale sarà la sua decisione? Ridge deciderà di allearsi con Justin per vendicarsi di Liam? Lo scopriremo presto.