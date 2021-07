Uomini e Donne, ex corteggiatore dona un rene alla sorella: che coraggio!

Alessandro D’Amico, ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’, ha donato un rene alla sorella. Il racconto sui social ha commosso tutti i seguaci.

Un gesto sorprendente ha commosso tutti i fan di Uomini e Donne. Infatti l’ex tronista Alessandro D’Amico ha rivelato sul suo profilo Instagram di aver donato un rene a Federica, la sua amata sorella. Il giovane, protagonista del trono di Maria de Filippi nel 2018, ha raccontato il tutto sui social dedicando parole d’affetto alla sua amata sorella.

Sul proprio profilo, Alessandro ha raccontato il coraggio che ha avuto nel fare questo gesto altruista. L’ex tronista ha raccontato: “Una promessa che feci a me stesso.

Quando a 20 anni mi resi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare!“. Un azione unica, fatto anche nel segno della compianta madre.

Uomini e Donne, Alessandro D’Amico dona un rene alla sorella: il racconto sui social

Alessandro D’Amico ha poi continuato il suo racconto sui social affermando che stavolta ha detto di ‘No‘ e non è scappato di fronte alla paura dell’intervento. Per affetto della sorella, D’Amico ha poi continuato affermando: “Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza“.

Dopo l’operazione, Alessandro ha dato un importante aggiornamento ai suoi oltre 110mila followers. Infatti l’ex tronista ha affermato che tutto è andato bene, postando un selfie in cui appare provato dall’operazione. Anche Federica ha voluto tranquillizzare parenti ed amici con un selfie in cui fa il segno di vittoria, con indice e medio alzati. Quindi tutto sembrerebbe essere andato per il verso giusto, con il gesto di Alessandro D’Amico che ha commosso tutti i fan del dating show.