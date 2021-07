L’Isola dei Famosi, indiscrezione clamorosa: c’è l’addio definitivo

Spunta una clamorosa indiscrezione riguardante l’Isola dei Famosi. Sembra ormai certo l’addio definitivo

Subito dopo l’estate, partirà ufficialmente il nuovo palinsesto Mediaset. Anche la televisione va in vacanza, ma tornerà con tantissimi nuovi programmi di punta che terranno incollati milioni di telespettatori allo schermo. Ad andare per la maggiore continuano ad essere i reality show, tra cui il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi.

Proprio qualche giorno fa, Piersilvio Berlusconi ha annunciato l’acquisizione dei diritti de La Talpa per ben tre edizioni. Una grande notizia per tutti i fan del genere, con la messa in onda che dovrebbe arrivare nella tarda primavera del 2022. C’è però un punto che in molti non hanno considerato, e che Dagospia.it ha riportato in anteprima: potrebbe esserci l’addio definitivo de L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi chiude i battenti: la clamorosa indiscrezione

Al momento si tratta di un’indiscrezione lanciata da Dagospia.it, ma le conferme potrebbero arrivare già a partire dalle prossime settimane: L’Isola dei Famosi potrebbe aver chiuso i battenti con l’ultima edizione. Pare infatti che Mediaset abbia deciso di acquisire i diritti de La Talpa proprio per sostituire il reality show di Ilary Blasi. Nelle ultime settimane sono state tante le critiche rivolte al programma, soprattutto per le condizioni nelle quali si trovavano i naufraghi.

Anche gli ascolti non sono più come quelli di un tempo, fattore vitale per Mediaset. Ed è per questo motivo che una novità come La Talpa potrebbe prenderne il posto. Staremo a vedere cosa succederà, con questa clamorosa indiscrezione potrebbe trovare sempre più conferme.