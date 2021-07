Calciomercato, tutto su Berardi: clamorosa destinazione per l’azzurro! Le prestazioni a Euro 2020 stanno attirando l’attenzione di molte squadre prestigiose

L’Italia è riuscita nell’impresa di strappare il pass per la finale di Euro 2020. In una gara soffertissima contro la Spagna di Luis Enrique, gli azzurri si sono imposti alla lotteria dei calci di rigore, resistendo agli assalti della “Furie Rosse” per 120 minuti. Eppure dopo il vantaggio di Chiesa al 60′ c’è stata anche l’opportunità di chiuderla nei tempi regolamentari. La palla più ghiotta, servita proprio dal 14 della Juventus, è capitata tra i piedi di Berardi. Purtroppo il destro non è allo stesso livello del mancino e l’attaccante del Sassuolo si è fatto respingere la conclusione da Unai Simon. “Mimmo”, come viene soprannominato da compagni e tifosi, è una delle stelle emergenti di questa Nazionale. A 26 anni non aveva ancora avuto modo di esprimersi su palcoscenici di un certo livello e in pochi avevano puntato su di lui come sta facendo Mancini. La bravura del ct è stata quella di smussare qualche difficoltà caratteriale che aveva impedito ad esempio il passaggio alla ‘Vecchia Signora’. Dal 1′ o a gara in corso, questo è finora l’Europeo anche di Berardi, autore di due splendidi assist nelle prime due gare.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Spagna, steward confonde Bonucci per un invasore e lo blocca! – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio scambio in arrivo: affare da 176 milioni!

Calciomercato, tutto su Berardi: Leeds e Liverpool fanno sul serio

Ora su di lui sono piovute le attenzioni di molti club importanti, anche al di fuori dei confini nazionali. In Serie A hanno chiesto informazioni al direttore generale del Sassuolo, Carnevali, Milan e Inter, sentendosi sparare una cifra vicina ai 40 milioni. Soldi che al momento non girano nel nostro calcio e che hanno tenuto a freno le pretese delle milanesi. Ecco quindi che salgono le quotazioni di due compagini inglesi, Liverpool e Leeds. I Reds hanno in Klopp un grande estimatore e potrebbero accontentare le richieste dei neroverdi. A sorpresa però, nelle trattative per accaparrarsi il numero 25 in vantaggio ci sarebbe la squadra di Bielsa. Il tecnico argentino è rimasto folgorato dal torneo giocato da Berardi è ha deciso di presentare un’offerta concreta. Al termine della rassegna continentale scopriremo se il ragazzo accetterà la corte serrata degli inglesi. Nel frattempo speriamo li possa far piangere nella probabile sfida di domenica (Danimarca permettendo).