Raffaella Carrà, l’omaggio Rai: tutte le variazioni del palinsesto

La scomparsa di Raffaella Carrà ha sconvolto l’Italia intera e di conseguenza rivoluzionato il palinsesto della TV di questa sera

“La mia carriera è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cosa significa vivere”.

Raffaella Carrà Addio alla regina della tv ❤️ pic.twitter.com/FWAab54KSG — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) July 5, 2021

L’addio a Raffaella Carrà non sarà mai grande abbastanza per tutto quanto lei ha donato al suo Paese, l’Italia. Come per ogni mostro sacro della TV italiana, anche per la cantante, ballerina, conduttrice e più genericamente showgirl bolognese, Rai Uno dedicherà un omaggio.

Questa sera, lunedì 5 luglio, a causa della prematura dipartita della Carrà, dalle 20.30 andrà in onda la puntata di Techetechetè dal titolo Techetechetè – Tutti pazzi per Raffaella. A seguire, invece, in prima serata a partire dalle 21.30, al posto della prevista fiction in replica La Vita Promessa, sarà trasmesso lo show Carramba! Che Sorpresa del 1995.

Raffaella Carrà, l’omaggio Mediaset alla star della TV

Nonostante la fedeltà della Carrà alle reti Rai a partire dal primo giorno della sua carriera, anche Mediaset ha scelto di dedicarle uno spazio. Con uno Speciale TG5 in seconda serata, saranno celebrate la carriera, le esibizioni, le interviste e le canzoni che l’hanno portata ad essere l’icona che tutti conosciamo.

Il ricordo per Raffaella Carrà si concluderà soltanto in tarda serata, su Rai Uno, dopo il TG1, Notti Europee e RaiNews24, con l’appuntamento con Testimoni e Protagonisti: Raffaella Carrà.