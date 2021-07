Matilda De Angelis svela i suoi disturbi alimentari: come sta oggi

Matilda De Angeli ha sofferto di disturbi alimentari e di acne. L’attrice spiega le terapie che ha dovuto seguire: come sta oggi

L’attrice bolognese Matilda De Angelis in un’intervista rilasciata al Settimanale F ha deciso di svelare in che modo è riuscita a risolvere alcuni problemi che per anni hanno attanagliato la sua vita.

La 25enne ha sofferto di disturbi alimentari, un problema che in tanti hanno più volte definito anoressia. Ma nulla di tutto questo. L’attrice infatti ha tenuto a precisare che i suoi disturbi con l’alimentazione sono stati altra cosa: “L’anoressia è una vera e propria malattia, che ho riconosciuto in alcune mie amiche ma non in me”.

Matilda nel corso dei sui disturbi con l’alimentazione è riuscita a perdere quasi dieci chili in pochissimi giorni, preoccupando tantissimo la sua famiglia. Ma ormai questo sembra essere un problema che risale al passato, quando la 25enne aveva soli 19 anni.

L’attrice ha dichiarato che le cause erano familiari: “Cose vissute nell’infanzia e di cui sul momento magari non ti rendi nemmeno conto ma intanto un vermicello si accovaccia in un punto del tuo cuore, della tua anima, e quando sei più fragile inizia a rosicchiare“. Queste le sue parole al Settimanale F.

Matilda De Angelis e i disturbi alimentari: l’attrice spiega come ha superato i suoi problemi

All’età di 19 anni Matilda De Angelis ha sofferto di disturbi alimentari, niente a che fare con l’anoressia come ha spiegato la 25enne. Un periodo difficile della sua vita che è riuscita a superare grazie all’analisi che tutt’oggi continua a fare. Un toccasana assieme alla recitazione.

Ma l’attrice bolognese oltre che con i disturbi alimentari ha dovuto fare i conti anche con l’acne, mostrata più volte in foto senza filtri incoraggiando tantissimo i fans che ne soffrono. Come ha dichiarato la De Angelis, l’acne si è presentata quando era un’adolescente e dopo essere scomparsa è ripiombata sul suo viso mentre era impegnata con le registrazioni di un film a Venezia. L’attrice è riuscita però a risolvere questo problema con l’elettrolisi.