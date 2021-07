Elettra Lamborghini è incinta? L’indizio super – FOTO

Una super indiscrezione ed un piccolo indizio, Elettra Lamborghini è incinta? I fan della cantante gliel’hanno chiesto più volte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Una perfetta coppia di novelli sposi che si godono le vacanze ad Ibiza, Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack si mostrano felici al sole con una didascalia che riporta alla sua hit estiva Pistolero: “Te amoo te quierooo tequilaa”.

Meritate vacanze per la coppia dopo una stagione televisiva e musicale che ha tenuto impegnati entrambi ed in giro per l’Europa, nonostante il settore più o meno in standby.

Elettra Lamborghini e Afrojack presto genitori? La foto che lascia qualche dubbio

Nelle storie di Instagram, Elettra Lamborghini ha postato una foto con la grande mano di Afrojack che le accarezza la pancia e la sua sopra. Per molti si tratta di una prova schiacciante e che non lascia alcun dubbio: la coppia, a quasi un anno dal matrimonio, aspetta un bambino.

La cantante bolognese ereditiera non ha mai nascosto la sua voglia di diventare mamma, ma ha sempre sostenuto di volersi godere ancora un po’ la sua giovinezza insieme al marito e che avere dei figli è una grande responsabilità. Con l’animo di per sé, ancora un po’ bambino, Elettra non si è mai detta fin qui pronta ad una gravidanza, ma chissà che la pausa dopo il duro lavoro non ne porti una improvvisa.