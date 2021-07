Andrea Diprè arrestato in Germania: il motivo è da non credere

L’ex avvocato Andrea Diprè è stato arrestato in Germania. A dare la notizia una sua amica: il motivo è da non credere

Diventato famoso prima per i suoi video su YouTube e poi per i controversi episodi che lo hanno visto protagonista sui social, l’ex avvocato Andrea Diprè è ora finito veramente nei guai. Come raccontato da Isabhell – influencer e pornoattrice – il 47enne non si faceva sentire da qualche giorno. Dopo alcune ricerche, la scoperta: è stato arrestato in Germania.

“Era sparito da qualche giorno e, ad un certo punto, ci siamo informati con le autorità tedesche. Sapevamo che era diretto in Germania, e ci hanno comunicato che è stato arrestato” le parole della sua amica. In effetti, già da qualche giorno l’ex avvocato non dava segni di vita su Instagram. Un fatto strano, considerando i numerosi contenuti che solitamente pubblica ogni giorno.

Andrea Diprè arrestato in Germania: “Cerchiamo un avvocato”

Quasi paradossalmente, l’entourage dell’ex avvocato Andrea Diprè è alla ricerca di un legale per fornirgli assistenza in Germania. “Ci stiamo attivando, ci serve un avvocato che parli tedesco e che possa occuparsi del suo caso” ha spiegato Isabhell. Al momento, ancora non sono noti i motivi che hanno portato all’arresto della webstar. Sembra che il 47enne di Tione di Trento avesse alcune pendenze legali dal passato, che avevano portato poi ad una diffida delle autorità a tornare in Germania.

Non è la prima volta che Diprè fa parlare di sé per situazioni controverse che lo vedono avere a che fare con le forze dell’ordine. Tra assunzione di droga via social, video porno girati in luoghi pubblici, querela da parte di Benedetta Parodi e molto altro, l’ex avvocato ne ha già passate delle belle.