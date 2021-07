Variante Delta, Ema: “Si è protetti con due dosi di vaccino”

Continua a far discutere la variante Delta del Covid. A tal proposito, è intervenuto poco fa Marco Cavaleri dell’Ema

Il vaccino anti Covid protegge anche dalla variante Delta? Nelle ultime settimane, i numeri continuano ad essere in rapido aumento in Gran Bretagna come nel resto del mondo. In Italia la situazione è ancora sotto controllo, ma gli esperti parlano di un possibile boom nei prossimi 2-3 mesi. Fondamentale sarà il completamento del ciclo vaccinale per tutti i cittadini, come specificato dall’Ema.

“I nostri dati dimostrano come due dosi dei quattro vaccini approvati proteggano contro la variante Delta, sono numeri rassicuranti. È quantomai importante continuare la vaccinazione, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e agli anziani” ha tenuto a sottolineare il portavoce dell’Agenzia europea del Farmaco Marco Cavaleri.

Variante Delta, Ema: “I dati preliminari ci danno una buona risposta”

Due dosi di vaccino anti Covid proteggono anche dalla variante Delta. Parola di Marco Cavaleri, un portavoce dell’Agenzia europea del farmaco. “Attualmente l’Ema non è ancora in grado di fornire una raccomandazione definitiva sull’uso di diversi vaccini per le due dosi del ciclo di vaccinazione. I dati preliminari di studi in Spagna e Germania mostrano però una buona risposta immunitaria e nessun problema di sicurezza” ha spiegato l’esperto: “La strategia di vaccinazione eterologa ha dimostrato storicamente di essere di successo. Ha una solida logica scientifica“.

“Tutti e cinque i trattamenti selezionati dalla Commissione europea nell’ambito della strategia terapeutica sono ancora in fase di revisione, e si andrà avanti per tutta l’estate. I primi paresi sono attesi entro la fine dell’anno” ha poi aggiunto l’Ema.