Sanremo 2022, colpo di scena Amadeus: è appena arrivato l’annuncio

La conduzione del Festival di Sanremo 2022 è ancora un’incognita, ma Amadeus dà una speranza a tutti i suoi fan affezionati

“Un terzo Festival di Sanremo? Lo farei, ma deve essere all’altezza”, questa l’opinione di Amadeus incalzato nuovamente sulla possibilità di un terzo anno di seguito al timone della kermesse musicale che, ogni anno, in Italia, ipnotizza davanti al piccolo schermo milioni di spettatori. La speranza che il conduttore toscano possa tornare a varcare il Teatro Ariston è di molti, visto il grande successo ottenuto con le scorse due edizioni di difficile conduzione.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Temptation Island, Tommaso e Valentina al falò?

NON PERDERTI > > > Mediaset, addio ad un volto amatissimo: pubblico senza parole

Durante la conferenza di presentazione di Arena ’60 ’70 ’80’, le due serate evento all’Arena di Verona previste per il 12 ed il 14 settembre 2021, Amadeus ha spiegato che i vertici Rai stanno facendo il punto della situazione e capire se è lui l’uomo giusto per Sanremo 2022.

LEGGI ANCHE > > > Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese, futuro in tv? L’anticipazione commuove i fan

Sanremo 2022, Amadeus alla conduzione? Sì, ma a delle condizioni

Durante la conferenza, Amadeus ha risposto ancora una volta alla sua possibile conduzione, per il terzo anno, del Festival di Sanremo: “È sempre, un onore, un prestigio. Ma deve essere all’altezza, si devono creare le condizioni per una manifestazione che non sia inferiore a quella passata”, ha voluto mettere in chiaro il conduttore. Quest’ultimo ha specificato di essere in ottimi rapporti con i vertici Rai: “Ho sempre detto che ho un rapporto splendido con la Rai e con il direttore di Rai Uno Coletta e e il vice direttore Fasulo, con cui ho condiviso due Festival importanti e particolari. Ne stiamo parlando, loro sanno che lo farei se fosse un Festival importante, della rinascita, che avremmo già potuto fare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Filippo Bisciglia, la sorpresa arriva inattesa: nessuna possibilità di errore