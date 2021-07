Pif torna in Tv, c’è l’annuncio: dove lo vedremo a partire dal mese di luglio. L’ex Iena è pronto a tuffarsi in un “vecchio” progetto molto intricante

E’ stato uno dei volti più apprezzati della Tv privata in Italia. Il suo modo di fare particolare e la bravura nelle inchieste ne hanno fatto un personaggio ricercato e sui generis. Stiamo parlando di Pif, ex protagonista delle “Iene” su Italia 1, prima di lanciare un progetto tutto suo con “Il Testimone”. Proprio quest’ultimo format verrà riproposto a partire dal mese di luglio sulla piattaforma satellitare, sul nuovo canale “Sky Documentaries“, in onda da oggi. Una stagione nuova di zecca del programma che tanto bene fece all’interno del contesto di Mtv. Pierfrancesco Diliberto (nome d’arte di Pif) portò per la prima volta in onda “Il Testimone” nel lontano 2007, ottenendo subito un ottimo riscontro di pubblico. Anche la critica dopo un’iniziale diffidenza nelle sue stravaganze, appoggiò in toto l’iniziativa.

Pif torna in Tv, c’è l’annuncio: torna con “Il Testimone” su Sky Documentaries

Approfondimenti e “One to One” molto snelli, con un cameraman e il protagonista. Stop, niente fronzoli, dritti al punto.

Un vero cult che è andato avanti ad intermittenza fino al 2018, quando andò in onda uno spin-off a febbraio, incentrato sui personaggi politici dell’epoca (molti ancora attuali). Lo stesso Pif ha annunciato il ritorno del suo programma attraverso un video su Sky. Questa sera alle 21:15, sul canale 122 e 402 della piattaforma satellitare, verrà lanciata una puntata speciale dedicata alla vicenda Giulio Regeni. La nuova stagione invece, partirà ha tutti gli effetti a ottobre. Non resta che attendere.