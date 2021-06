Regina Elisabetta, le sue abitudini a tavola: nessuno lo sapeva! La confessione di un ex chef reale mette a nudo un’incredibile verità

Nel corso degli anni si è fatto un gran parlare delle abitudini alimentari della Regina Elisabetta. Cosa mangia Sua Maestà? Qual è il suo piatto preferito e cosa evita accuratamente? Una serie di interrogativi che hanno trovato risposta grazie a Darren McGrady, che ha lavorato nelle cucine di Buckingham Palace dal 1982 al 1993 come capo chef reale. Proprio confessando alcuni particolari che riguardano la monarca a tavola, McGrady ha confessato un particolare davvero inaspettato. Negli 11 anni passati tra i fornelli dei Windsor, Elisabetta II non ha mai mangiato una pizza.

Nell’intervista a Us Food, lo chef spiega come: “Negli anni in cui ho cucinato a Palazzo, la regina non ha mai mangiato la pizza”. Ha aggiunto che il classico cibo italiano non sarebbe stato nemmeno servito per gli altri ospiti ai ricevimenti.

Il cuoco ha chiarito che i menu di Buckingham Palace tendono a orientarsi verso la cucina tradizionale francese, il che significa che i cibi nostrani come la pizza sono evitati.

Regina Elisabetta, le sue abitudini a tavola: non ha mai mangiato la pizza

Tra l’altro Sua Maestà pur volendo non potrebbe mangiare una pizza con le mani. Questo perchè, come specificato su Insider dallo stesso McGrady: “L’educazione vittoriana impone che l’unica cosa che la monarca può prendere con le dita a tavola è il tè del pomeriggio”.

Questa freddezza nei confronti della pizza non è condivisa però dagli altri reali. Ad esempio viene spiegato come il principe William ne vada matto.

“A Kensington Palace ne ho sempre cucinate molte” – spiega lo chef -. “Nel mio secondo libro di cucina, The Royal Chef at Home, c’è una pizza al pollo tikka masala ideata proprio per lui, visto che ama il cibo indiano“.

McGrady aveva già specificato in una precedente intervista che l’unica eccezione da “fast food” di Elisabetta sono gli hamburger, che solitamente gusta nella residenza estiva di Balmoral.