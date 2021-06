Anna Tatangelo, l’indiscrezione pazzesca: condurrà un programma Rai?

Anna Tatangelo potrebbe essere scelta come conduttrice della prossima stagione di un noto e storico programma Rai. Lei, in passato, aveva già detto di essere interessata a sperimentarsi in nuove avventure artistiche.

Da quando Anna Tatangelo ha deciso di mettere la parola fine alla sua relazione con Gigi D’Alessio, è tornata a concentrarsi sulle sue ambizioni artistiche. Oltre alla sua passione per il canto, Anna non ha mai nascosto le sue ambizioni artistiche e televisive. Dopo aver debuttato sul piccolo schermo con “Ballando con le stelle”, è comparsa in numerosi format.

Recentemente, ha partecipato ai programmi Tv “All together now” e “Name the tune”, ma, nel rispondere ai suoi ammiratori sui social network, non ha mai nascosto che le piacerebbe anche presentare un programma. Anna Tatangelo ha indicato la sua preferenza per uno storico programma di Mediaset, “Le Iene”,

Quale programma condurrà Anna Tatangelo?

Per Anna Tatangelo potrebbe presentarsi un’enorme occasione nei prossimi mesi. Il sito internet www.davidedimaggio.it ha confermato in una diretta web che a Cologno Monzese si stia pensando seriamente ad ingaggiare la cantante di Sora per il programma “Scene da un matrimonio”. L’obiettivo, infatti, sarebbe rilanciare il format.

Ci sarebbero numerose perplessità riguardo l’effettiva volontà di ingaggiare Anna Tatangelo alla conduzione di un programma. Non ha mai avuto precedenti esperienze assimilabili e, soprattutto, da quando si è lasciata con Gigi D’Alessio ha rinnegato quel mondo tradizionale in cui veniva incasellata a causa della relazione con lui.