Aldo Montano ha trovato la sua serenità accanto ad Olga Plachina, ma a distanza di anni, ritorna a parlare delle sue ex famose

Dopo aver trovato un equilibrio con sua moglie, Olga Plachina, Aldo Montano fa un focus su due storie d’amore che si sono concluse nel passato e che sono complessivamente durate 10 anni. Lo schermitore ha ricordato la storia d’amore vissuta con Manuela Arcuri e con Antonella Mosetti.

Con l’attrice “Non ci furono grossi litigi” ha spiegato Montano, e la loro relazione è durata soli 3 anni. Con la showgirl, invece, lo schermitore ha avuto una lunga relazione durata ben 7 anni, ma nonostante ciò ha dichiarato che con la Mosetti non ha costruito qualcosa di importante.

Aldo Montano e la storia d’amore finita con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti

Complessivamente per Aldo Montano sono stati 10 gli anni vissuti con le due ex più famose, Antonella Mosetti e Manuela Arcuri. Ma dopo aver trovato la serenità accanto a sua moglie Olga Plachina, lo schermitore ha deciso di fare un salto nel passato e ricordare cosa non ha funzionato con le due bellissime donne.

Con Antonella Mosetti, Aldo Montano ha raccontato di esserci stato insieme per 7 anni, ma nonostante ciò con la showgirl non ha costruito nulla di importante: “Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”.

Quanto alla relazione con Manuela Arcuri, lo schermitore racconta di averla conosciuta grazie a Simona Ventura: “Fu un puzzle che si completò. Per tre anni ha funzionato“. Con l’attrice spiega che non ci furono grossi litigi anche se l’Arcuri ha più volte dichiarato ben altre cose. Intanto Montano ha dichiarato che di una relazione si tende ad accantonare i pezzi brutti e a ricordare solo i momenti belli.