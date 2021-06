Mediaset questa mattina ha avuto un risveglio con l’amaro in bocca. L’annuncio ha lasciato tutti esterrefatti.

Nella serata di ieri la Rai ha travolto la Mediaset sugli ascolti. La partita della nazionale italiana è stata seguita da 13.275.000 di telespettatori e così la rete nazionale è riuscita a sovrastare la rivale televisiva. Sabato 26 giugno 2021, dunque, su Rai1 il match di Euro 2020 Italia-Austria è stato seguito da 13.275.000 spettatori pari al 61.1% di share.

Su Canale 5 invece Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha incollato allo schermo 998.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Rai2 Ossessione senza Fine – Frammenti di un Incubo è stato seguito da 500.000 spettatori (2.3%). Su Italia 1 Shrek Terzo è stato visto da 469.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 White Oleander ha raccolto davanti al video 453.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%.

Su Rete4 Mamma mia! totalizza un a.m. di 388.000 spettatori con l’1.8% di share. Su La7 Downton Abbey ha registrato 235.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Su Tv8 The Guardian – Salvataggio in Mare ha raccolto 98.000 spettatori con lo 0.5%. Su Nove Emanuela Orlandi – Il Caso è aperto ha raccolto 202.000 spettatori e lo 0.9% di share.

Mediaset, batosta terrificante: l’annuncio lascia tutti esterrefatti

Anche il preserale se l’è aggiudicato la Rai che ieri ha chiuso la giornata con numeri da record. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.900.000 spettatori (17.3%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.066.000 spettatori (23.6%). Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la sfida segna 1.113.000 spettatori con il 10.7% di share e Caduta Libera! Il Weekend ne segna 1.536.000 con il 12.2% di share. Su Rai2 Uefa Euro 2020 aggiorna 534.000 spettatori (4.4%) mentre Blue Bloods ha raccolto 645.000 spettatori (4.3%).

Su Italia1 CSI ha totalizzato 434.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 il TG Regione informa 1.753.000 spettatori (12.9%) e Blob segna 663.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 5% con 754.000 spettatori. Su TV8 le Prove del GP di F1 di Stiria siglano il 3.7% con 406.000 spettatori.