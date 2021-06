Levante, il siparietto esilarante: un moscerino le entra in bocca – VIDEO

L’artista Levante ha avuto un simpatico siparietto durante la sua esibizione dal vivo a Firenze, quando un moscerino le è entrato in bocca mentre cantava: ecco il video che mostra come ha reagito la cantante e cosa ha commentato subito dopo.

In questi giorni, Levante è impegnatissima su più fronti. Sta promuovendo il suo nuovo libro “E questo cuore non mente“, edito da Rizzoli. Inoltre, sta promuovendo anche le sue nuove canzoni attraverso il tour “Dall’alba al tramonto“, che da metà luglio a metà settembre la vedrà impegnata in 15 diversi appuntamenti in tutta Italia.

LEGGI ANCHE >>> Levante, che stocca a Diodato su Instagram! Il messaggio

NON PERDERTI >>> X Factor, è già polemica: Fedez umiliato da Levante

L’artista è stata nuovamente ospite di Sky TG24 Stories, dove il vice direttore Omar Schillaci l’ha intervistata durante una sua bellissima esibizione dal vivo a Firenze. Proprio mentre cantava “Vertigini“, ci sarebbe stato un imprevisto e divertente siparietto. Levante, infatti, ha ingoiato un moscerino mentre cantava.

View this post on Instagram A post shared by L E V A N T E (@levanteofficial)

Levante ingoia il moscerino: le reazioni – VIDEO

Forse molti altri artisti avrebbero fatto finta di nulla, perchè lo spettacolo deve comunque proseguire – o come direbbero gli inglesi the show must go on. Levante ha invece fermato l’esibizione, facendo anche una faccia disgustata: il moscerino le aveva letteralmente lasciato l’amaro in bocca. Ecco dunque che lo staff le ha portato prontamente da bere.



Dopo il siparietto, l’esibizione è regolarmente ripresa. Levante ha voluto ironizzare su quanto successo con un messaggio sui propri canali social: “Io so suonare ovunque, ma prediligo le toilette, per quel riverbero peculiarissimo. Invece, se mentre canto respiro moscerini, devo fermare la musica! Grazie Sky per questo momento stupendo“.

Qui sotto le parole di Levante il giorno dopo l’esibizione. Per vedere il momento dell’incidente con il moscerino nel video qui sopra, bisogna invece scorrere al minuto 13:32 circa.