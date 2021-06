Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti pesca in casa GF VIP: i concorrenti

Sembrerebbe che Carlo Conti abbia ‘fatto la spesa’ al Grande Fratello VIP per i concorrenti di Tale e Quale Show 2021

Durante la pausa estiva si delineano per filo e per segno tutti i programmi della stagione autunno/inverno e Tale e Quale Show 2021 è tra questi. Carlo Conti ed il suo immenso staff di autori, produttori e quant’altro, stanno svolgendo dei provini per trovare i concorrenti adatti alla prossima edizione del talent show che va avanti dal 2012.

LEGGI ANCHE > > > GF VIP 6, arriva l’annuncio di Paolo Bonolis: Signorini avvisato – FOTO

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, incredibile sgarbo di Isabella Ricci a Gemma: la confessione

TvBlog ha lanciato l’indiscrezione dei cinque nomi già ufficiali che, a breve, comunicherà anche Carlo Conti tramite il suo profilo Instagram. Alcuni erano già nell’aria, più di semplici rumors, altri sono del tutto inaspettati ed inediti.

LEGGI ANCHE > > > Alessandro Preziosi, che batosta: è accaduto in queste ore

Tale e Quale Show 2021, i cinque concorrenti svelati

La lista dei concorrenti svelati e che a breve verranno ufficializzati è composta da Ciro Priello, uno dei volti noti dei The Jackal che ha partecipato all’ultima edizione di LOL – Chi ride è fuori. La prima donna sarà Federica Nargi, moglie di Alessandro Matri dal 2009, già concorrente di un reality show: Pechino Express. Un’altra donna ad esibirsi in prima serata sarà Deborah Johnson cantante e figlia di Wess, artista reso famoso in Italia grazie alla collaborazione con Dori Ghezzi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > The Voice, ex concorrente aggredita dal compagno: web sconvolto – FOTO

Il duo gieffino che conclude la lista dei Fantastici 5 è quello composto da Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Nonostante nessuno dei due abbia vinto la quinta edizione del Grande Fratello VIP, la loro partecipazione al programma ha fatto breccia nel cuore degli italiani.