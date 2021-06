Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà al fianco del noto conduttore Flavio Insinna.

Molti dei protagonisti di Uomini e Donne, dopo la partecipazione al dating show trovano fortuna nel campo televisivo. L’ultima ad aver dato una svolta alla sua carriera è Ginevra Pisani. Corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2016, modella, Influencer e professoressa de L’Eredità in coppia con Sara Arfaoui. Gran bel biglietto da visita quello della 23enne napoletana a cui andrà ad aggiungersi un’altra avventura televisiva, questa volta al fianco di Flavio Insinna.

Dopo la fine della sua storia con Claudio, durata circa due anni, Ginevra Pisani a breve intraprenderà una nuova esperienza, ovvero la co-conduzione dello storico programma Il pranzo è servito.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice al fianco di Flavio Insinna: “Finalmente posso dirlo”

“Finalmente posso dirvelo : dal 28 giugno torno su Rai 1 con “Il Pranzo è Servito” . È un programma che ha fatto la storia della TV ed io sono onorata di poter accompagnare Flavio Insinna in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta. Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai”.

Questo il messaggio lanciato via social da Ginevra Pisani che non può che essere fiera del suo percorso televisivo che culminerà con la co-conduzione del programma che prenderà ufficialmente il via il 28 giugno su Rai Uno.