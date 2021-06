Gerry Scotti, arriva il clamoroso annuncio: salta tutto? Il presentatore avrebbe fatto la sua scelta. I fan sono rimasti spiazzati

I meno giovani se lo ricorderanno al cinema con l’interpretazione magnifica di Ingmar Bergman nel 1973, altri invece lo accostano ad un riuscitissimo programma Tv. Stiamo parlando di ‘Scena da un matrimonio’, un titolo piuttosto gettonato anche in questo periodo. Il format andò in onda sul piccolo schermo sia su Rete 4 che su Canale 5, prima tra il 1990 e il 1996 e poi in una nuova edizione nell’intervallo 2012-2015. Alla guida il volto simpatico di Davide Mengacci e qualche ospite illustre. A quanto sembra ora la rete ammiraglia della Tv privata vuole tornare a proporlo la domenica sera. In questo periodo si stanno definendo i palinsesti della prossima stagione, con movimenti che arriveranno a compimento prima del termine dell’estate. Per riproporre il programma nato dall’idea di Gianni Ippoliti qualcuno aveva parlato di un nome davvero importante.

LEGGI ANCHE >>> Filippo Bisciglia, l’annuncio spaventa i suoi fan: “Momento difficile” – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Giulia Salemi, amara confessione: “Purtroppo un po’ ne soffro”

Gerry Scotti, arriva il clamoroso annuncio: non condurrà ‘Scene da un matrimonio’

Davide Maggio, sul suo sito di riferimento, ha ipotizzato alla conduzione niente po’ po’ di meno che Gerry Scotti. Il famosissimo presentatore è già molto impegnato su Canale 5 con le puntate di ‘Caduta Libera’, ‘Tu Sì Que Vales’ e ‘Striscia la Notizia’, tutti format confermati anche per il 2021/2022. Forse proprio per questo lo showman milanese ha smentito attraverso Instagram ogni possibile coinvolgimento. A precisa domanda nella diretta di TvLandia, lo “ZioGerry” ha detto: “Non credo proprio…”

Una dichiarazione che molti non hanno considerato definitiva. Chissà infatti che non ci sia modo di convincerlo con un progetto, che nelle intenzioni della Tv di Berlusconi, è davvero molto ambizioso. Poterlo legare ad un nome così prestigioso sarebbe davvero un quid in più. I fan sperano in un ripensamento e in un “matrimonio” davvero speciale.