Gerry Scotti alla conduzione di un programma storico? Che sorpresa

Grandi novità in cantiere per Gerry Scotti. Il conduttore televisivo sarà al timone di uno storico programma: pubblico sorpreso

La Mediaset sta studiando i propri palinsesti per la prossima stagione televisiva ed ha deciso di focalizzarsi anche sui successi del passato. Nel serale della domenica potrebbe senza alcun dubbio tornare “Scene da un Matrimonio”, programma cult con al timone l’amatissimo conduttore televisivo Gerry Scotti.

Ad anticiparlo è stato DavideMaggio.it. Il conduttore di Miradolo Terme dunque lascerà gli studi televisivi e andrà in giro per l’Italia ad incontrare novelli sposi. Il tutto però è ancora da definirsi. Difatti Mediaset sta ancora lavorando ai propri palinsesti e tutto potrebbe variare nei prossimi giorni.

Gerry Scotti al timone di Scene da un matrimonio? Si attende la conferma definitiva

Il programma cult che Mediaset ha deciso di rispolverare è nato nel 1990 nella seconda serata di Canale Cinque con al timone il conduttore televisivo Davide Mengacci. Questo ultimo sarà però sostituito dall’amatissimo Gerry Scotti.

Il format segue i novelli sposi in tutta Italia nei giorni antecedenti alle nozze, scoprendo le usanze e le abitudini per poi vederli all’altare in attesa di pronunciare il fatidico si. L’ultima edizione del programma risale al 2015.

Nel corso degli anni, il pubblico del piccolo schermo si è avvicinato a format simili come: Wedding Planner, Il Boss delle Cerimonie, Witty (su Mediaset) etc. Attenderemo dai vertici di Mediaset le ultime su questa decisione. Intanto si sta lavorando ai palinsesti della prossima stagione televisiva dove sono in programma tantissime novità e sorprese per il pubblico del piccolo schermo.